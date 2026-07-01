Стало плохо на работе: в Калининграде 47-летний водитель грузовика умер на территории предприятия

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В Калининграде водитель грузовика умер на рабочем месте. Об этом источник в экстренных службах региона сообщил «Клопс» в среду, 1 июня.

Трагедия произошла накануне днём на территории предприятия по производству строительных материалов. 47-летнему мужчине стало плохо на площадке погрузки. Коллеги пытались оказать первую помощь и вызвали скорую, но спасти его не удалось.

В региональном СКР подтвердили, что на предприятие выезжал следователь. Он осмотрел площадку, признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Очевидцы рассказали, что водителю стало плохо. Предварительная причина — болезнь сердца.

«По данному факту организована проверка. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.