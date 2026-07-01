Ребёнок отлетел на несколько метров: полиция показала видео ДТП с улицы Панина, где машина сбила мальчика на велосипеде

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Школьник, попавший под Hyundai на улице Панина, после столкновения отлетел на несколько метров. Видео инцидента Госавтоинспекция Калининградской области опубликовала в своей группе во «ВКонтакте» в среду, 1 июля.

По уточнённым данным, пострадавшему ребёнку 9 лет. Мальчик ехал по пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда. После аварии его увезли в больницу. На месте работают инспекторы, обстоятельства происшествия устанавливаются.