Спас мальчика, а сам погиб: СК организовал проверку после гибели отдыхающего в Зеленоградском районе

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Мужчина, утонувший в районе Сокольников вечером 30 июня, спас ребёнка. Об этом «Клопс» рассказали в региональном СКР.

По предварительным данным, отдыхающий заметил тонущего человека и бросился ему на помощь. Мальчика ему удалось спасти, однако сам калининградец утонул. Тело обнаружили 1 июля на необорудованном пляже недалеко от места гибели.

На месте работали следователи регионального СКР. В ведомстве уточнили, что погибшему жителю областного центра было 34 года.

«В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно‑медицинская экспертиза. Следствие организовало проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в Следственном комитете.