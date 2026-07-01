В ДОБ госпитализировали 11-месячного малыша, проглотившего инородный предмет

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В Детскую областную больницу Калининграда в среду, 1 июля, поступил 11‑месячный ребёнок, который проглотил инородный предмет. Об этом «Клопс» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтвердили в региональном минздраве.

«В настоящее время состояние малыша стабильное, он находится под постоянным наблюдением врачей. Специалисты ведут мониторинг продвижения предмета по желудочно‑кишечному тракту с целью контроля его естественного выведения. Медицинская помощь оказывается в полном объёме», — говорится в сообщении ведомства.