В Калининграде мужчина выпрыгнул из окна горящей квартиры, женщину спас проходивший мимо военный (видео)

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Ссылка В Калининграде военный спас женщину из горящей квартиры. Другой мужчина выпрыгнул из окна, спасаясь от огня. Подробности ЧП на Нарвской «Клопс» рассказала очевидица. Вечером в понедельник, 29 июня, Наталья с дочкой шли мимо общежития и увидели, что из окна валит дым. На их глазах на асфальт упал мужчина. «Горела квартира на втором этаже. Откуда выпрыгнул этот мужчина, мы не поняли: возможно, из квартиры выше или оттуда же. Сначала он неподвижно лежал, мы даже подумали, что он умер. Потом стал шевелить руками. К нему подбежали очевидцы, с ними моя дочь-медик», — рассказывает Наталья. Валерия учится в Смоленском мединституте и работает на скорой помощи, а в родной Калининград приехала на практику. Девушка начала оказывать первую помощь лежавшему на асфальте мужчине. В это же время люди услышали, как из окна квартиры, где бушевал огонь, кричит женщина: «Помогите!» На улице собралась приличная толпа. Один из мужчин накинул на голову мокрое полотенце и побежал в полыхавшую, как печка, квартиру.

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«Никто туда не мог зайти, только он побежал», — продолжает Наталья. Люди на улице замерли, все очень переживали. Мужчина сумел выбить дверь и прошёл буквально через огонь, подобравшись к кричавшей женщине. Он открыл окно, стёкла посыпались на лежащего человека. Кто-то стал переносить пострадавшего подальше от горящего здания. «Мы побоялись, что сейчас ещё женщину на него скинут. Какие-то секунды — и спаситель, разбив окно, посадил женщину на подоконник. Внизу на подстраховке стояли люди, они кричали, чтобы она прыгала, и поймали её», — рассказывает Наталья.

Дочь Натальи Валерия Кормачёва осмотрела пострадавших и оказала помощь Александру, так бесстрашно шагнувшему в пекло. Девушка обработала ему раны. Как выяснилось, он военнослужащий, участник СВО. «Он приехал в Калининград на лечение и волей судьбы оказался рядом с этим домом, где горела квартира. Александр сделал всё быстро, чётко — он настоящий герой! Сам получил ожоги и порезался стеклом. Очень простой, очень скромный человек, не хотел даже ничего о себе говорить», — рассказывает Наталья.

По словам очевидцев, пожарные прибыли примерно через четыре минуты после вызова. Скорая помощь тоже приехала очень быстро. Как заметила собеседница «Клопс», оба пострадавших в горящей квартире были пьяны. Спасённая женщина не получила серьёзных травм. «Она немного посидела на земле, пришла в себя и сказала, что в больницу не поедет, что с ней всё нормально. Была сильно пьяная, поэтому и не смогла выбраться из огня, когда в квартире заполыхало. Там были соседи, которые сказали, что это уже не первый случай, когда из-за алкоголя там происходили подобные ситуации — жильцы уже устраивали пожары. Её соседи там чуть не побили, если честно», — добавила Наталья. Медики сразу забрали в больницу выпрыгнувшего из окна мужчину. Затем увезли женщину и её спасителя. «Если бы не он, хозяйка квартиры погибла бы, — уверена собеседница «Клопс».