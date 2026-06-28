Во Франции из-за аномальной 40-градусной жары смертность выросла примерно на тысячу случаев

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Во Франции на фоне экстремальной жары зафиксировали около 1 000 избыточных смертей. Об этом, ссылаясь на Euronews и Национальное агентство общественного здравоохранения страны, пишут «Ведомости» в воскресенье, 28 июня.

С 24 июня число умерших примерно на тысячу превысило показатели предыдущих месяцев. На людей старше 65 лет пришлось 85% случаев. Тяжелее всего жара ударила по регионам Иль-де-Франс, Новая Аквитания, Бретань, Центр — Долина Луары, Нормандия и Пеи-де-ла-Луар: там объявляли красный уровень предупреждения. В отдельных районах температура поднималась выше +40, из-за чего выросла нагрузка на больницы и экстренные службы.

По данным местных СМИ, похоронные службы перегружены. Владелец одной из них в Обервиле рассказал, что сейчас учреждение работает на 90–95% мощности вместо обычных 60–65%, поэтому в некоторых случаях родственникам умерших приходится отказывать в выезде за телом.

На пике жары красный уровень погодной опасности действовал в 72 департаментах из 96. В стране закрыли 3 500 школ, ещё около 10 000 изменили расписание занятий. В Париже в выходные запретили пить алкоголь в общественных местах, чтобы снизить нагрузку на экстренные службы.