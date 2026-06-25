В Зеленоградске 16‑летнего парня осудили за склонение подростков к употреблению наркотиков

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Зеленоградске вынесли приговор 16‑летнему местному жителю, который склонил двух несовершеннолетних к употреблению наркотиков. Об этом сообщила пресс‑служба Калининградского областного суда в четверг, 25 июня.

18 января 2026 года подросток предложил двоим детям 2011 и 2010 года рождения употребить запрещённое вещество. Оба согласились. Вину подсудимого подтвердили признательные показания и совокупность доказательств, исследованных в ходе заседания.

При назначении наказания суд учёл несовершеннолетний возраст обвиняемого, признание вины и раскаяние. Действия подростка квалифицировали как склонение несовершеннолетних к употреблению наркотических средств (п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ). Ему назначено наказание — 4 года лишения свободы в воспитательной колонии. Приговор пока не вступил в законную силу.