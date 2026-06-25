«Заднее колесо стояло на груди»: подробности ДТП на Комсомольской, где внедорожник наехал на женщину

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Внедорожник, сбивший пенсионерку на улице Комсомольской, остановился задним колесом прямо у неё на груди. Машину пришлось приподнимать очевидцам. Один из них рассказал «Клопс» об обстоятельствах ДТП.

Около 19:00 в среду, 24 июня, калининградец Валерий (имя изменено) ехал по Комсомольской со стороны Борзова. Мужчина говорит, что не разглядел сам момент ДТП, а когда приблизился к перекрёстку, увидел, что под машиной лежит женщина.

«Пешеходного перехода там нет. Я сразу остановился и подбежал к «Опелю». Там рядом какая-то стройка, и уже рядом был рабочий, который хотел помочь, и ещё один мужчина.

Мы приподняли заднюю часть автомобиля, водитель отъехала, освободив грудную клетку пострадавшей.

Я вызвал через «112» скорую, потом меня соединили с врачами. Бабушка была в сознании, тяжело дышала, глаза открыты, но она не говорила. Пыталась шевелиться, мы её останавливали и сами не трогали», — рассказал свидетель.

Мужчина говорит, что травмы были явно очень тяжёлые. На бордюре была кровь — ему показалось, что из уха женщины. Медик скорой наклонилась к пациентке, что-то спрашивала, а та шёпотом отвечала. Вскоре приехала и ГАИ.

«Женщина-водитель помогала как могла. Вытащила одеяло, что-то подложила под голову бабушке. Была в шоковом состоянии, говорит, что вообще не поняла, как всё произошло. Понятно, что не ждёшь пешеходов там, где их не должно быть», — добавил Валерий.