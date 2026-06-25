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В Калининградской области осудили 22‑летнего курьера, укравшего у пенсионеров более 3 млн рублей

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В Калининградской области осудили 22‑летнего курьера, укравшего у пенсионеров более 3 млн рублей - Новости Калининграда | Фото: пресс-служба Калининградского областного суда
Фото: пресс-служба Калининградского областного суда

Гвардейский районный суд вынес приговор 22‑летнему калининградцу, которого признали виновным в хищении денег у пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба областного суда в четверг, 25 июня. 

По материалам дела, в июле 2025 года молодой человек вместе с неустановленными участниками организованной группы обманывал пожилых жителей региона. Руководитель схемы звонил пенсионерам, представлялся сотрудником спецслужб и убеждал их передать деньги «для проведения специальных мероприятий». Осуждённый в этой схеме выступал курьером и забирал деньги у потерпевших. Всего мошенники похитили свыше 3 млн рублей у четырёх пенсионеров. Ещё одну попытку — хищение миллиона рублей — довести до конца не успели: курьера задержали полицейские.

На суде молодой человек признал вину частично, но отрицал участие в организованной группе. Его действия квалифицировали как мошенничество в крупном и особо крупном размере (пять эпизодов), а также покушение на мошенничество. Приговором ему назначено 5 лет 6 месяцев колонии общего режима. Решение пока не вступило в законную силу.

В Калининграде 18-летняя местная жительница сначала сама попалась на уловку мошенников, а после стала их курьером и начала забирать наличные у новых жертв.

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