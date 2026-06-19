Подушки безопасности сработали, но не спасли: в Калининграде и на Куршской косе произошли две смертельные аварии

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На Куршской косе Belgee на прямом участке трассы съехал с дороги, врезался в дерево и перевернулся. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло 18 июня в 20:27. В результате аварии 50-летняя пассажирка авто скончалась на месте происшествия до приезда скорой.

Спустя 20 минут в Калининграде на ул. Подполковника Емельянова 52-летний водитель Renault также на прямом участке дороги врезался в бетонную опору фонаря, от удара смяло весь моторный отсек машины. Находившийся за рулём мужчина скончался на месте.