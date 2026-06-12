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Под Гусевом мотоциклист без шлема попал в аварию и получил травмы

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Под Гусевом мотоциклист без шлема попал в аварию и получил травмы - Новости Калининграда | Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
Фото: Госавтоинспекция Калининградской области

Беспечный мотоциклист попал в аварию в посёлке Первомайское. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции в пятницу, 12 июня.

ДТП произошло в 19:45. По предварительной информации, байкер без защитной амуниции съехал с дороги и получил травмы. 

«Использование мотошлема и защитной экипировки — не формальность, а необходимость, которая в разы снижает риск получения тяжёлых травм при падении. Соблюдайте скоростной режим, выбирайте безопасную манеру вождения и помните, что ваша жизнь и здоровье — в ваших руках», — обратились к водителям в региональном ГАИ.

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ДТП гусев
Погода на калининградском побережье 12 июня
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