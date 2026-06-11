Внедорожник не уступил дорогу автобусу: подробности ДТП на повороте на Прегольский

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В аварии на повороте на Прегольский пострадал один человек. Об этом сообщает ГАИ региона.

ДТП произошло в четверг, 11 июня, в районе 17:55, около дома №191 по проспекту Победы. Mitsubishi, за рулём которого сидел мужчина 1969 года рождения, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении автобусу «Лиаз» ( под управлением водителя 1995 года рождения).

В момент ДТП в салоне пассажирского транспорта находилось 10 человек. Предварительно никто из них не пострадал. Водитель Mitsubishi получил травмы.

Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся необходимые процессуальные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.