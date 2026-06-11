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Тело вынесло недалеко от места купания: СК проводит проверку после гибели жителя Советска (фото)

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Место происшествия | Фото: СУ СК России по Калининградской области
Место происшествия | Фото: СУ СК России по Калининградской области
Место происшествия | Фото: СУ СК России по Калининградской области
Место происшествия. Фото: СУ СК России по Калининградской области

СК региона проводит проверку после гибели жителя Советска в реке Неман. Об этом «Клопс» сообщили в ведомстве. 

Тело молодого человека вынесло рядом с железнодорожным мостом неподалёку от того места, где он купался вместе с друзьями и утонул. Установлено, что парень был пьян. По данным источника, он жил в Советске с бабушкой, нигде не работал. В региональном СКР уточнили возраст погибшего — ему было 22 года. 

Как пояснили в ведомстве, видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Для установления точной причины смерти парня назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 

Днём 11 июня в ГУ МЧС сообщили, что нашли тело парня, предположительно, утонувшего в реке Неман 7 июня. По предварительным данным, компания нетрезвых мужчин отдыхала на необорудованном пляже в районе мясокомбината. Все эти дни молодого человека искали спасатели и водолазы.

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