Тело вынесло недалеко от места купания: СК проводит проверку после гибели жителя Советска (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

СК региона проводит проверку после гибели жителя Советска в реке Неман. Об этом «Клопс» сообщили в ведомстве.

Тело молодого человека вынесло рядом с железнодорожным мостом неподалёку от того места, где он купался вместе с друзьями и утонул. Установлено, что парень был пьян. По данным источника, он жил в Советске с бабушкой, нигде не работал. В региональном СКР уточнили возраст погибшего — ему было 22 года.

Как пояснили в ведомстве, видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Для установления точной причины смерти парня назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.