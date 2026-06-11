В Советске спасатели МЧС обнаружили тело парня, утонувшего несколько дней назад в реке Неман

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В Советске обнаружили тело 25-летнего местного жителя, утонувшего в реке Неман 7 июня. Об этом «Клопс» сообщили в региональном МЧС и СК.

Тело нашли спасатели МЧС в четверг, 11 июня, в 13:56. Как пояснили в ведомстве, погибшего заметили недалеко от железнодорожного моста. Его эвакуировали на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов.

На месте работают следователи регионального СКР. Подробности уточняются.