В Советске спасатели МЧС обнаружили тело парня, утонувшего несколько дней назад в реке Неман

В Советске обнаружили тело 25-летнего местного жителя, утонувшего в реке Неман 7 июня. Об этом «Клопс» сообщили в региональном МЧС и СК.
Тело нашли спасатели МЧС в четверг, 11 июня, в 13:56. Как пояснили в ведомстве, погибшего заметили недалеко от железнодорожного моста. Его эвакуировали на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов.
На месте работают следователи регионального СКР. Подробности уточняются.
Утром 7 июня сообщалось, что в Советске ищут человека, предположительно, утонувшего в реке Неман. По предварительным данным, компания нетрезвых мужчин отдыхала на необорудованном пляже в районе мясокомбината. Все эти дни молодого человека искали спасатели и водолазы.