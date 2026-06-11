«С ней могла случиться беда»: в Калининградской области больше месяца ищут 39-летнюю женщину

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Жительница Калининградской области исчезла в начале мая. Родные уверены, что с Еленой случилась беда, и просят помочь в поисках. Об этом «Клопс» рассказала сестра пропавшей Надежда, подробности сообщили в ПСО «Запад».

39-летняя Елена Зайцева перестала выходить на связь после 10 мая. Она жила с мужчиной, с которым была знакома около двух лет. На какое-то время они расставались, но вновь сошлись и снимали квартиру в Чкаловске.

Женщина строила планы на ближайшее будущее. По словам родственников, Елена собиралась восстановить документы и устроиться на работу.

Она должна была получить паспорт в середине мая, решать свои вопросы. И вдруг пропала», — рассказала сестра.

В последний раз женщину видел родной брат — он приезжал к Елене и её другу в День Победы. Они вместе отметили праздник. Надежда говорит, что, уже уехав домой, брат получил сообщение: «Больше вы меня не увидите».

Мужчина не сразу придал этому значение. На следующее утро Елене уже не могли дозвониться. Сожитель утверждал, что она взяла ремешок от сумки и ушла в лес — как он думал, прогуляться и развеяться.

Близкие обратили внимание, что в последний раз женщина была онлайн в мессенджере Макс и во «ВКонтакте» 10 мая до обеда. После этого её телефоны оказались недоступны.



Родственники обзвонили знакомых по всей области, проверили места, где могла находиться Елена, съездили на место, которое указал её сожитель. Друзьями и близкие искали женщину в Чкаловском лесу и ближайших заброшках, но никаких следов пропавшей обнаружить не удалось.



По словам собеседницы «Клопс», раньше даже в самые сложных жизненных ситуациях Лена всегда находила возможность связаться с родственниками.



«Сколько я её знаю, такого никогда не было.

Если она была где-то и могла позвонить, она обязательно связывалась либо со мной, либо с братом.

Она знает наши номера наизусть», — отметила Надежда.



Родные строят разные версии произошедшего. Никаких подтверждённых данных о местонахождении пропавшей до сих пор нет, как нет и свидетельств, что её где-то видели. В распоряжение полиции уже передали информацию о мобильном телефоне женщины, включая номер устройства.

«Мы полагаем, что она ушла в порыве эмоций, но потом с ней случилось что-то непредвиденное — она попала в беду и не может об этом сообщить», — говорит Надежда.



Близкие продолжают поиски и надеются получить любую информацию, которая поможет установить её местонахождение.