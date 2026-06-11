Кричат и стреляют: жителей улицы Мариенко свела с ума компания шумных подростков, торгующих ягодами у дороги (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде жильцы десятиэтажки на улице Мариенко пожаловались на троих подростков, которые торгуют ягодами и стреляют из травматического пистолета. Об этом очевидцы рассказали «Клопс» в четверг, 11 июня.

Всё происходит в районе дома №8. Местные говорят, что подростки кричат, матерятся и бегают друг за другом. Компанию уже пытались прогнать, но она вернулась на прежнее место. Больше всего людей тревожит оружие: очевидцы утверждают, что выстрелы раздаются рядом с высотками.

Калининградцы также сомневаются, что торговая точка согласована с властями. Молодые люди продают ягоды возле дороги и проводят там много времени. Над столом нет зонта, а ящики с товаром лежат на земле рядом с рюкзаками и другими вещами.

«Клопс» запросит комментарий в региональном управлении МВД.