В Екатеринбурге водитель автобуса перепутал педали, протаранил машину и людей: погибли трое взрослых и ребёнок

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В Екатеринбурге водитель автобуса перепутал педали, столкнулся с легковушкой и сбил людей. Об этом «Комсомольская правда» пишет в среду, 10 июня.

Авария произошла вечером на перекрёстке улиц 8 Марта и Малышева. По данным регионального Следственного комитета, когда автобус вынесло на тротуар, он сбил прохожих и врезался в храм «Большой Златоуст». Погибли трое взрослых и ребёнок, ещё четыре человека получили травмы. Как уточнили в областной Госавтоинспекции, в салоне находились 11 пассажиров, никто из них не пострадал.

После ДТП водитель рассказал журналистам, что хотел успеть проехать перекрёсток, но ему стало плохо:

Был зелёный. Я хотел успеть. Потом у меня заболела голова, глаза ничего не видели. Я нажал тормоз, но, похоже, это был газ».