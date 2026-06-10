В Калининграде мужчина призвал задонатить армии другой страны и получил три года колонии

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В Калининграде 51-летнего местного жителя лишили свободы за комментарий с призывом финансировать вооружённые силы иностранного государства. Об этом пресс-служба областной прокуратуры пишет в среду, 10 июня.

В апреле прошлого года мужчина оставил сообщение в канале одного из мессенджеров. После этого сотрудники регионального УФСБ возбудили дело по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»), прокуратура в суде обвинение поддержала.

Калининградцу назначили три года колонии общего режима. После освобождения ему ещё на такой же срок запретят публично размещать обращения и другие материалы в интернете.