Пожарный из Краснознаменска приехал в гости к другу и спас его кота, который трое суток сидел на сосне (видео)

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Ссылка Котик сидел на дереве трое суток и жалобно звал на помощь. Фото: Антон

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Ссылка Пожарный из Краснознаменска приехал к другу в свой выходной и спас кота, просидевшего трое суток на сосне. Об этом «Клопс» рассказал владелец животного Антон (имя изменено). Кот по кличке Котик живёт на хуторе несколько лет и раньше не уходил. Когда Котик не вернулся домой на третий день, Антон забеспокоился и пошёл его искать. На поляне неподалёку он услышал жалобное мяуканье: усатый, как птичка, сидел на ветке сосны и не мог спуститься.

«Высота от земли была около пяти метров. Я пытался звать, приманивать едой, но он трусил. Как раз в это время ко мне заехал друг — Сергей Цыганков. Он работает в пожарной части Краснознаменска. Сергей предложил помочь», — рассказывает Антон.

К дереву подогнали микроавтобус, на него поставили лестницу. Буквально 10 минут — и Сергей мастерски снял кота с дерева. Спасатель отметил положительные качества характера Котика — тот спокойно дался в руки, не царапался и не кусался.

Котик вернулся в свои владения к привычному образу жизни. Фото: Антон