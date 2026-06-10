Пожарный из Краснознаменска приехал в гости к другу и спас его кота, который трое суток сидел на сосне (видео)

Пожарный из Краснознаменска приехал к другу в свой выходной и спас кота, просидевшего трое суток на сосне. Об этом «Клопс» рассказал владелец животного Антон (имя изменено).
Кот по кличке Котик живёт на хуторе несколько лет и раньше не уходил. Когда Котик не вернулся домой на третий день, Антон забеспокоился и пошёл его искать. На поляне неподалёку он услышал жалобное мяуканье: усатый, как птичка, сидел на ветке сосны и не мог спуститься.
«Высота от земли была около пяти метров. Я пытался звать, приманивать едой, но он трусил. Как раз в это время ко мне заехал друг — Сергей Цыганков. Он работает в пожарной части Краснознаменска. Сергей предложил помочь», — рассказывает Антон.
К дереву подогнали микроавтобус, на него поставили лестницу. Буквально 10 минут — и Сергей мастерски снял кота с дерева. Спасатель отметил положительные качества характера Котика — тот спокойно дался в руки, не царапался и не кусался.
«Друг сказал, что мой Котик — самый лучший за всю его практику спасения животных. Это единственный случай, когда Сергей не пострадал — обычно поцарапаны и руки и спина», — смеётся хозяин пушистого.