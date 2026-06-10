На площади у Северного вокзала справились с фонтаном из лопнувшей трубы (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

«Водоканал» устранил крупную утечку, из-за которой площадь возле Северного вокзала оказалась под водой. Об этом «Клопс» рассказали в пресс-службе предприятия в среду, 10 июня.

Сигнал об аварии на площади Победы диспетчеры получили в 5:00. Бригада приехала к дому №4 и начала искать, где можно перекрыть повреждённый участок. Сделать это быстро не удалось: ближайшие задвижки оказались под асфальтом и тротуарной плиткой. В «Водоканале» заявили, что покрытие уложили с нарушениями, поэтому пришлось вызывать спецтехнику.

Позже выяснилось, что у задвижек повреждены механизмы управления. Специалисты считают, что они могли сломаться из-за той же самовольной укладки асфальта и плитки в месте, где должен оставаться доступ к коммуникациям. Пока аварийная бригада перекрывала участок сети, с подтопленной территории откачивали воду.