Ревность привела к преступлению: калининградца арестовали после поножовщины

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В Калининграде заключили под стражу 46‑летнего мужчину, которого обвиняют в нанесении ножевого ранения на почве ревности. Об этом сообщает пресс‑служба областного суда.

По версии следствия, 6 июня 2026 года мужчина пришёл в квартиру своей бывшей девушки на улице Нансена, где поскандалил с её гостем. Во время ссоры он взял на кухне нож и ударил оппонента в грудь.

На следующий день подозреваемого задержали. Ему предъявили обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением оружия»). Следователь в суде настаивал на заключении под стражу, указав, что обвиняемый не признаёт вину, не сотрудничает со следствием и, находясь на свободе, может помешать расследованию. Сам мужчина и его защитник выступили против избрания такой меры пресечения.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил арест сроком на два месяца — до 7 августа. Постановление пока не вступило в законную силу.