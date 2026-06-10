Прокуратура начала проверку после публикации «Клопс» о конфликте в калининградской школе, где ученику сломали глазницу

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Прокуратура Калининградской области начала проверку после публикации «Клопс» о травме, которую получил четвероклассник в одной из городских школ. Об этом редакции рассказали в ведомстве.

Поводом для проверки стала информация об избиении мальчика одноклассником в школе. Ребёнок перенёс сложную операцию после перелома глазницы. Ведомство проверит обстоятельства случившегося и действия педагогов. Также будет рассмотрен вопрос о предъявлении в суд иска о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего.