Прокуратура начала проверку после публикации «Клопс» о конфликте в калининградской школе, где ученику сломали глазницу

Прокуратура Калининградской области начала проверку после публикации «Клопс» о травме, которую получил четвероклассник в одной из городских школ. Об этом редакции рассказали в ведомстве.
Поводом для проверки стала информация об избиении мальчика одноклассником в школе. Ребёнок перенёс сложную операцию после перелома глазницы. Ведомство проверит обстоятельства случившегося и действия педагогов. Также будет рассмотрен вопрос о предъявлении в суд иска о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего.
Несчастный случай в общеобразовательной школе Калининграда произошёл в апреле 2026 года. Мама 12-летнего мальчика рассказала, что в классе сына били три одноклассника, один из которых коленом ударил ребёнка в глаз. Учитель не вызвала скорую и не оказала первую помощь, написав маме сообщение. В ДОБ, куда мама привезла сына, ребёнку диагностировала перелом глазницы и сделали срочную операцию, удалив осколок.