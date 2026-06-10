Похищали через забор: в Калининграде двое парней пойдут под суд за кражу инструментов со стройплощадки

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В Калининграде завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 19 и 20 лет, обвиняемых в краже строительных инструментов. Об этом сообщает пресс‑служба регионального УМВД в среду, 10 июня.

По данным следствия, в феврале 2026 года молодые люди заранее договорились о преступлении и распределили роли. Один должен был проникнуть на территорию стройплощадки на улице Горького и вынести инструменты из бытовки, другой — принять похищенное через ограждение.

Вечером они реализовали план. Из бытовки злоумышленники вынесли монтажные пистолеты, перфораторы, шуруповёрт, сварочные аппараты и другое оборудование. Ущерб владельцу составил 128 тысяч рублей.

Расследование завершено. Уголовное дело по пп. «а, б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража») направлено в суд для рассмотрения по существу.