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Спящему калининградцу едва не выломали дверь в квартиру, решив, что у него пожар

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Место происшествия | Фото: очевидец
Место происшествия. Фото: очевидец

Калининградец оставил еду на плите и уснул. Его соседи едва не сломали дверь, решив, что в квартире пожар. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы и источник в экстренных службах региона.  

Курьёзный случай произошёл утром в среду, 10 июня, на Пригородной улице. Мужчина вернулся домой с ночной смены, поставил на плиту кастрюлю, и тут его сморил сон. 

Вскоре соседи почувствовали запах гари и увидели, что из окна валит дым. Люди вызвали пожарных и принялись звонить и колотить в дверь квартиры, где мирно спал её хозяин. Им никто не открывал. 

«Пожарные приехали, начали разворачиваться. В это время в квартиру продолжали стучать. Когда дверь собрались ломать, заспанный и растерянный хозяин наконец открыл и сообщил, что пожара нет — просто на плите подгорела еда», — рассказал один из местных жителей. 

В ГУ МЧС по Калининградской области пояснили, что на место происшествия выезжали два пожарных автомобиля. Всё завершилось благополучно, никто не пострадал.

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Происшествия
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