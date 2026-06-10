Спящему калининградцу едва не выломали дверь в квартиру, решив, что у него пожар

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Калининградец оставил еду на плите и уснул. Его соседи едва не сломали дверь, решив, что в квартире пожар. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы и источник в экстренных службах региона.

Курьёзный случай произошёл утром в среду, 10 июня, на Пригородной улице. Мужчина вернулся домой с ночной смены, поставил на плиту кастрюлю, и тут его сморил сон.

Вскоре соседи почувствовали запах гари и увидели, что из окна валит дым. Люди вызвали пожарных и принялись звонить и колотить в дверь квартиры, где мирно спал её хозяин. Им никто не открывал.

«Пожарные приехали, начали разворачиваться. В это время в квартиру продолжали стучать. Когда дверь собрались ломать, заспанный и растерянный хозяин наконец открыл и сообщил, что пожара нет — просто на плите подгорела еда», — рассказал один из местных жителей.

В ГУ МЧС по Калининградской области пояснили, что на место происшествия выезжали два пожарных автомобиля. Всё завершилось благополучно, никто не пострадал.