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В Балтийске закрытая на ремонт школа превратилась в общежитие для дюжины мигрантов

  1. Происшествия
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В Балтийске полиция нашла 12 гастарбайтеров, которые жили в школе, где сами же делали ремонт. Об этом пресс-служба регионального УМВД пишет в своей группе во «ВКонтакте» во вторник, 9 июня.

По данным ведомства, иностранцы находились в России и работали законно. Нарушение было в другом: на миграционном учёте они стояли по одним адресам, а фактически поселились в здании учебного заведения. В одном из кабинетов рабочие расстелили матрасы прямо на полу, а личные вещи разложили на партах и стульях. 

На каждого составили протокол по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ и назначили штраф по две тысячи рублей. Сейчас полиция выясняет, кто мог фиктивно поставить иностранцев на учёт.

В Калининграде пенсионер прописал у себя десятки иностранцев и заявил, что денег за это не брал.

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