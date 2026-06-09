В Балтийске закрытая на ремонт школа превратилась в общежитие для дюжины мигрантов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Балтийске полиция нашла 12 гастарбайтеров, которые жили в школе, где сами же делали ремонт. Об этом пресс-служба регионального УМВД пишет в своей группе во «ВКонтакте» во вторник, 9 июня.

По данным ведомства, иностранцы находились в России и работали законно. Нарушение было в другом: на миграционном учёте они стояли по одним адресам, а фактически поселились в здании учебного заведения. В одном из кабинетов рабочие расстелили матрасы прямо на полу, а личные вещи разложили на партах и стульях.

На каждого составили протокол по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ и назначили штраф по две тысячи рублей. Сейчас полиция выясняет, кто мог фиктивно поставить иностранцев на учёт.