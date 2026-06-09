Бастрыкин запросил доклад по вспышке норовируса в «Алых парусах»

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Центральный аппарат СК России потребовал отчёт о расследовании массового отравления детей в лагере «Алые паруса». Об этом в телеграм-канале ведомства пишут во вторник, 9 июня.

«В средствах массовой информации сообщается, что в одном из детских оздоровительных лагерей Калининградской области зафиксированы многочисленные случаи обращения воспитанников за медицинской помощью с симптомами инфекционного заболевания, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В настоящее время смена лагеря досрочно завершена», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили дело об оказании небезопасных услуг. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю калининградского управления Дмитрию Канонерову доложить, как идёт расследование и что уже удалось установить.