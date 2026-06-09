11-летний самокатчик, попавший в ДТП на Денисова, находится в реанимации: вместе с ним ехала младшая сестра

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

11-летний мальчик, попавший под колёса Toyota на улице Виктора Денисова, ехал на самокате вместе с младшей сестрой. Об этом «Клопс» рассказали в региональной Госавтоинспекции, подробности сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По уточнённым данным, авария случилась 8 июня около 15:00 возле дома №16 на улице Виктора Денисова. За рулём Toyota был 42-летний мужчина. На нерегулируемом переходе машина столкнулась с самокатом: 11-летний мальчик пересекал дорогу справа налево по ходу автомобиля и не спешился.

Вместе со школьником на самокате ехала восьмилетняя сестра. Девочка получила лёгкие травмы, госпитализация ей не потребовалась. Мальчика доставили в Детскую областную больницу с серьёзной черепно-мозговой травмой и подозрением на перелом черепа. Ночью его прооперировали нейрохирурги.

Состояние ребёнка оценивают как тяжёлое, он находится в реанимации. Врачи надеются, что в ближайшее время мальчик пойдёт на поправку и его смогут перевести в обычную палату нейрохирургического отделения. С ребёнком находится мама. Известно, что в семье трое детей.