Сидел на уроке с переломом глазницы: после драки в классе четвероклассник из Калининграда оказался на операционном столе

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Ссылка Глаз ребёнка раздулся за считанные минуты. Фото: предоставила Алла

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Ссылка В одной из калининградских школ ученик четвёртого класса получил тяжёлую травму глаза во время конфликта с одноклассниками. После драки ребёнку не оказали первую помощь, дожидаясь приезда родителей. Об этом мама Саши (имя изменено) рассказала «Клопс». Инцидент произошёл 23 апреля около 16:00. Как утверждает Алла, классный руководитель написал ей, что её сын подрался с другими учениками и получил удар в глаз. Через 20 минут женщина приехала в школу. Глаз раздувало на глазах «Когда я зашла в класс, сын сидел за первой партой, а глаз буквально раздувало на глазах. При этом урок продолжался. Я была в шоке», — рассказала мать ребёнка. Женщина сразу отвезла сына в травмпункт. После обследования врачи диагностировали перелом нижней стенки глазницы. Школьника экстренно госпитализировали в челюстно-хирургическое отделение, а на следующий день провели операцию. По словам матери, удар оказался настолько сильным, что образовался костный осколок. Его пришлось удалять, а повреждённый участок восстанавливать с помощью специальной мембраны. «Врачи сразу предупредили, что операция будет сложной, и не могли гарантировать, как поведёт себя глаз после вмешательства, так как в том месте находится пучок нервных окончаний», — рассказывает мать.

Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Ударил коленом Как позднее рассказал сам Саша, конфликт произошёл во время перемены в классе. Спор с одноклассником перерос в драку. К потасовке подключился второй мальчик, а третий подошёл сбоку и ударил Сашу коленом в глаз. Классный руководитель разняла детей. Мать утверждает, что первую помощь ребёнку не оказали. «Сын сам умылся. Ни льда, ни осмотра медиком, ни вызова скорой помощи не было», — утверждает женщина. По её словам, представители школы объяснили ситуацию тем, что медика в тот момент в школе уже не было. Она работает до 16 часов, а учитель не мог предпринимать какие-либо действия без согласия родителей. Однако как утверждает Алла, никто и не уточнял у неё, можно ли оказывать её ребёнку медпомощь.

Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

«Даже не мог пошевелить головой» О состоянии сына и операции Алла говорит, что всё было «сложно и жёстко». Глаз и лицо очень болели, появился страшный отёк. «В первый день после операции как только Саша отошёл от наркоза, на сына было страшно смотреть. Он просто лежал и плакал. Он плакал от того, как с ним обошлись: били втроём, учитель не помог... Оказывается, он сам ходил промывать себе глаз, хотя педагог сказала, что она ему помогла. Ему было горько и обидно, к тому же в первые дни были сильнейшие боли. Он не мог даже головой пошевелить», — с ужасом вспоминает мать. К счастью, лечение прошло успешно и вторая операция Саше не понадобилась. После выписки ребёнок ещё несколько недель проходил реабилитацию. Из-за травмы ему пришлось пропустить занятия и Всероссийские проверочные работы. Ещё около месяца мальчик жаловался на сильную боль и двоение в глазах. У него глаз смотрел в другую сторону, зрачок был страшный, выпуклый. Мы бегали по всем реабилитациям, чтобы синхронизировать глаза, потому что он даже ходить не мог из-за того, что двоилось», — рассказывает собеседница «Клопс».