В калининградском СНТ «Дельфин» сгорел дачный дом, погиб человек

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В калининградском СНТ «Дельфин» сгорел небольшой дачный дом. Об этом региональное управление МЧС пишет в своём канале на платформе Макс во вторник, 9 июня.

По данным ведомства, пожар произошёл накануне около 17:00 на улице Дубовой. Загорелось здание площадью 30 м2, позже оно обрушилось. Пламя также повредило около трёх «квадратов» кровли одной из соседних построек.

Из горящего строения вынесли три пропановых баллона — это помогло предотвратить взрыв и отстоять стоящий рядом дом. Внутри нашли тело мужчины, его личность устанавливают. Специалисты выясняют причину ЧП.