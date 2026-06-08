Всю ночь бродил по городу: пропавшего из калининградской больницы пенсионера в тапочках нашли сотрудники ППС

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

63-летнего мужчину, который в тапочках ушёл из областной клинической больницы, обнаружили сотрудники ППС недалеко от ТЦ «Плаза». Об этом «Клопс» рассказала руководитель ПСО «Запад» Екатерина Преснякова.

Мужчину заметили днём в понедельник, 8 июня, и отвезли в отдел полиции. В силу состояния здоровья и проблем с памятью он толком не мог объяснить, где провёл ночь, однако за сутки несколько раз попал в объектив городских видеокамер.

«Поздно вечером его зафиксировала камера в районе Королевских ворот. Там он присаживался на скамейку, отдыхал, затем отправился дальше. Видимо, он всю ночь хаотично передвигался по центру города, ходил бесцельно, не понимая, в каком направлении двигаться. Вместе с родными, полицией и волонтёрами его искали сотрудники пансионата, в котором он живёт. Они забрали его из отдела полиции. Сейчас мужчина в безопасности — покушал и спит. Особо его не расспрашивали, чтобы не волновать. Мужчина чувствует себя нормально», — рассказала руководитель ПСО «Запад» Екатерина Преснякова.