Калининградцу, который поджёг машину полиции возле здания УМВД, дали 11 лет

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В Калининграде 26-летнего местного жителя, который облил горючим и попытался сжечь автомобиль полиции у здания УМВД, приговорили к 11 годам лишения свободы. Об этом региональная прокуратура пишет в своём телеграм-канале в понедельник, 8 июня.

Балтийский военный суд установил, что в октябре 2025-го парень поджёг служебную машину, чтобы дестабилизировать работу органов власти. Дело рассматривали как террористический акт. Первые три года калининградец проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.