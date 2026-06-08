Прокуратура начала проверку после сообщений о вспышке норовируса в «Алых парусах»

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Прокуратура проверяет информацию о вспышке норовируса в лагере «Алые паруса» в посёлке Лесной. Об этом в телеграм-канале регионального ведомства сообщили в понедельник, 8 июня.

По предварительным данным, накануне дети начали обращаться за медпомощью с симптомами инфекционного заболевания. Специалисты Роспотребнадзора нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Смену в «Алых парусах» пришлось досрочно завершить. Прокуратура оценит действия администрации лагеря и по итогам проверки «решит вопрос о принятии мер реагирования».