В Калининграде двое 14-летних мальчиков зацепились за грузовой поезд, чтобы снять видео для друзей

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В Калининграде двое 14-летних школьников прокатились на сцепке грузового состава и сняли поездку на видео. Об этом пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте сообщает в понедельник, 8 июня.

Одного подростка полицейские заметили у путепровода на Аллее Смелых, второго — на станции «Дзержинское-Новое». Обоих доставили в линейный отдел полиции.

Позже выяснилось, что с 26 по 31 мая школьники проехали зацеперами по маршруту Калининград-Пассажирский — Луговое-Новое. По данным полиции, они закрепились на сцепке за кабиной машиниста и ехали на ходу грузового состава. Всё это подростки снимали на видео, а после выложили запись в группу в одном из мессенджеров, чтобы показать друзьям.

Со школьниками и их родителями провели профилактическую беседу, им также вынесли официальное предостережение. На взрослых составили протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию детей»). В полиции считают, что мамы и папы должны знать, где и как подростки проводят время.