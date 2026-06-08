Ушёл из больницы и исчез: в Калининградской области ищут пенсионера в чёрной куртке и домашних тапочках (обновлено)

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В Калининграде пенсионер ушёл из областной Клинической больницы и пропал. Об этом «Клопс» сообщили в ПСО «Запад».

В Калининградской области разыскивают 63-летнего Андрея К., который 7 июня ушёл из областной клинической больницы. Медучреждение на Клинической, 74 мужчина покинул вечером между 19:00 и 21:00. В последний раз его зафиксировали городские видеокамеры в районе пересечения ул. Фрунзе и Литовский вал.



Мужчина пять лет проживал в пансионате, расположенном в Гвардейском районе. Как рассказали сотрудники, с 5 июня у Андрея Николаевича было высокое давление. Около 15:00 7 июня его на скорой помощи повезли в больницу с диагнозом «гипертонический криз». В районе 19:00 в пансионат позвонили из больницы и сказали, что пациента можно забирать. Когда в 22:30 сотрудники учреждения добрались до Калининграда, мужчины на месте уже не было.



Известно, что пенсионер полностью дезориентирован, страдает потерей памяти. Кроме того, у него сахарный диабет второго типа, который требует ежедневного контроля сахара в крови.

«Андрей Николаевич медленно передвигается, у него замедленная речь, левая рука почти не работает, а левая сторона лица искажена после инсульта», — рассказали в ПСО «Запад».

Летом прошлого года Андрей Николаевич уходил из пансионата — мужчину быстро нашли, он шёл по дороге в районе посёлка Талпаки.