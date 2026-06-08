В Калининградской области с продавца нелегальных сигарет взыскали 1,5 млн рублей

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В Калининградской области мужчина, осуждённый за торговлю поддельными сигаретами, после суда не отдал государству 1,5 млн рублей. Об этом пресс-служба регионального УФССП сообщает в понедельник, 8 июня.

Суд признал калининградца виновным в покупке, хранении, перевозке и продаже табака без маркировки в особо крупном размере. Ему назначили штраф 700 тысяч рублей, ещё 800 тысяч он должен был перечислить как доход от преступления. С выплатой должник не торопился.

Приставы выяснили, что у мужчины есть 17 объектов недвижимости: 12 нежилых зданий по 19–21 м2, три помещения площадью 9, 27 и 76 м2 и два земельных участка на 12 и 14 соток. Ограничения наложили и на две машины — Volkswagen Polo 2019 года и Toyota Yaris 2007-го. После этого мужчина полностью погасил долг, а также заплатил 97 тысяч рублей исполнительского сбора за просрочку.