Дорогой алкоголь и телефон: в Пионерском задержали подозреваемого в серии краж

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В Пионерском полицейские установили и задержали мужчину, который дважды украл дорогостоящий алкоголь из сетевого магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в субботу, 6 июня.

Представитель торговой точки сообщил об ущербе около 20 тысяч рублей. Участковые опросили возможных свидетелей и изучили записи с камер наблюдения. В итоге стражи порядка установили личность подозреваемого — им оказался ранее судимый 26‑летний местный житель. Он признался, что брал алкоголь, чтобы перепродать, а деньги тратил на личные нужды.

Проверка показала, что мужчина причастен ещё к одному эпизоду. Полицейские выяснили, что он похитил мобильный телефон в магазине бытовой и цифровой техники в Центральном районе Калининграда. В отношении задержанного возбуждены три уголовных дела по статье 158 УК РФ («Кража»).