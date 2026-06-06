«Возвращать нам его не надо»: в Правдинском районе хозяева отказались от сбитого машиной шестимесячного щенка

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В Правдинском районе шестимесячного щенка сбила машина, но хозяева отказались его лечить и забирать обратно. Об этом «Клопс» рассказала руководитель благотворительного фонда Зоя Шумилова, которая спасает покалеченную собаку.

Марсика — так назвали щенка — 4 июня заметили жители одного из посёлков. Собачка лежала на дороге в луже крови. Бедолагу перенесли на обочину. Увидев это, местная жительница, начала искать хозяев.

«На собачке был ошейник и вскоре удалось связаться с владельцами. Ответ хозяйки обескуражил: «Я платить за это не могу... Забирать мы его не будем». Нашедшая собаку женщина начала искать выходы, позвонила мне. Марсик не вставал на лапы, был изранен, пёсик совсем молодой — ребёнок! Ну как я могла отказать?» — говорит Зоя Шумилова.