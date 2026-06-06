12:31

«Возвращать нам его не надо»: в Правдинском районе хозяева отказались от сбитого машиной шестимесячного щенка

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В Правдинском районе шестимесячного щенка сбила машина, но хозяева отказались его лечить и забирать обратно. Об этом «Клопс» рассказала руководитель благотворительного фонда Зоя Шумилова, которая спасает покалеченную собаку. 

Марсика — так назвали щенка — 4 июня заметили жители одного из посёлков. Собачка лежала на дороге в луже крови. Бедолагу перенесли на обочину. Увидев это, местная жительница, начала искать хозяев. 

«На собачке был ошейник и вскоре удалось связаться с владельцами. Ответ хозяйки обескуражил: «Я платить за это не могу... Забирать мы его не будем». Нашедшая собаку женщина начала искать выходы, позвонила мне. Марсик не вставал на лапы, был изранен, пёсик совсем молодой — ребёнок! Ну как я могла отказать?» — говорит Зоя Шумилова.

Скриншоты переписки с владелицей Марсика | Фото: Зоя Шумилова
Скриншоты переписки с владелицей Марсика | Фото: Зоя Шумилова
Скриншоты переписки с владелицей Марсика | Фото: Зоя Шумилова
Скриншоты переписки с владелицей Марсика. Фото: Зоя Шумилова

Марсика отвезли в веткинику, где сразу обследовали. Состояние тяжёлое, но не критическое. Сломана лопатка, переломы лапы, контузия внутренних органов, травма позвоночника. Есть шансы, что Марсик будет бегать и жить дальше полноценной жизнью, но для этого нужно лечение и операция. 

«Он совсем не вставал на лапки. В клинике он в стационаре, проходит экстренное лечение в реанимации. Нужна операция на лапку — сложный перелом, так как сломаны сразу две кости. Операция стоит 55 000 рублей, не считая стационара, который обходится в сутки в немалую сумму. Без поддержки калининградцев мы не сможем помочь Марсику и другим бедолагам, которые в данный момент проходят лечение под опекой фонда», — вздыхает Шумилова. 

«Возвращать нам его не надо»: в Правдинском районе хозяева отказались от сбитого машиной шестимесячного щенка - Новости Калининграда

Как помочь Марсику

Помочь Марсику и другим животным можно по реквизитам фонда, через форму пожертвования по ссылке или связавшись с Зоей Шумиловой по телефону 8 962 269-11-17.

НО «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЗОИ ШУМИЛОВОЙ»
ИНН 3900011586 

Счёт 40703810620000000176

БИК 042748634

Наименование Банка КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК

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