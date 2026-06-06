В одном из калининградских озёр прохожие обнаружили тело мужчины

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В одном из озёр на окраине Калининграда прохожие обнаружили тело мужчины. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР.

Трагедия произошла в одном из водоёмов недалеко от микрорайона Космодемьянского, на пересечении улицы Новгородской и Большой Окружной. 5 июня около 11:00 проходившие мимо люди заметили в воде тело мужчины в одежде. На место вызвали спасателей, которые вытащили на берег погибшего и передали его правоохранительным органам.

По предварительным данным, мужчина был пьян, мог оступиться и упасть в воду. Его личность установлена, это 40-летний местный житель.

«На теле погибшего признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительная причина смерти — асфиксия от утопления в воде. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Для выяснения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили в Следственном комитете.