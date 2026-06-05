В Гусеве женщина перевела себе 300 тысяч рублей с телефона знакомого, пока он спал

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В Гусеве 27-летняя местная жительница подозревается в краже крупной суммы со счёта своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В отдел полиции обратился 40‑летний мужчина, обнаруживший пропажу 300 тысяч рублей со своего банковского счёта. Полицейские установили, что накануне к нему в гости приходила знакомая. После совместного распития спиртного мужчина заснул, а гостья, знавшая пароль от его телефона и мобильного банка, перевела деньги на свой счёт.

В ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции изъяли у подозреваемой 218 тысяч рублей. Остальную сумму она успела раздать, гася свои долги.

Возбуждено уголовное дело по пп. «в, г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая с банковского счёта с причинением значительного ущерба»). Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы.