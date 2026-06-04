В Калининграде ищут 26-летнюю девушку, пропавшую сутки назад

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В Калининграде ищут 26-летнюю Кристину Лиханову, которая пропала сутки назад. Об этом сообщает ПСО «Запад».

Девушка не выходит на связь с родными со среды, 3 июня. Её местонахождение не установлено.

Рост пропавшей — 163 см, она худощавого телосложения, с тёмными короткими волосами и зелёными глазами. У девушки есть пирсинг в носу. Была одета в белую куртку в клетку, серую кофту с капюшоном, синие джинсы и чёрные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить об этом по телефонам: 8(4012) 508-038; 8(4012) 520-444; 02; 102; 112.