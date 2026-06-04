«Бабушка рвалась в огонь, думая, что там внуки»: в Калининграде семья с двумя детьми осталась без квартиры после пожара

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Семья из четырёх человек осталась без жилья после пожара в Калининграде. В момент возгорания родителей и детей дома не было — в квартире находились только собака и котёнок. Об этом «Клопс» рассказал хозяин жилья Виктор.

Пожар произошёл днём 3 июня. Виктор был на работе, его жена уехала помогать пожилому свёкру, а дети гуляли на улице. Когда из окон повалил дым, соседи заметили неладное и сообщили об этом тёще мужчины, которая живёт с детьми на одной лестничной клетке. У женщины были ключи от квартиры. Она сразу побежала туда, пытаясь попасть внутрь. По словам Виктора, она не знала, находятся ли внуки дома, и сильно переживала.

«Она пыталась зайти, её соседка еле выдернула оттуда. Не знала, дети дома или нет. Потом приезжала реанимация, её прокапали — она надышалась дымом», — рассказал мужчина.

Сами дети тоже быстро узнали о случившемся — им сообщили друзья — и вскоре они прибежали к дому, тем самым успокоив бабушку. С работы вскоре примчался Виктор, приехала его жена.

Мужчина рассказывает, что пожарные прибыли быстро и оперативно приступили к тушению. После ликвидации огня они ещё долго проветривали подъезд и устраняли сильное задымление.

Домашних животных удалось спасти. Котёнка тёща нашла сразу, открыв дверь — бедняга сидел возле выхода. Собака от страха спряталась в ванной.

«У нас небольшой пёс — помесь таксы. Пожарный искал её в дыму и случайно нащупал в ванне — она в неё запрыгнула, пряталась. Потом пришлось везти в ветеринарную клинику, ставить капельницы. Еле откачали», — вспоминает Виктор.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Точные обстоятельства происшествия ещё устанавливаются.

Наиболее серьёзно пострадала детская комната. По словам хозяина квартиры, высокая температура уничтожила отделку практически полностью.

«Детская комната выгорела дотла. Штукатурка полностью отвалилась от стен, проводка сплавилась. Остальные помещения сильно закоптило. Всё придётся выбрасывать — мебель, вещи, потолки. Осталась только плитка на полу», — вздыхает хозяин.

Сейчас семья занимается расчисткой квартиры. Для вывоза последствий пожара уже заказали контейнер. Временный приют семье предоставила бабушка детей — мальчик перешёл в шестой класс, девочка в восьмой. Виктор работает на стройке, занимается сантехникой, его супруга — сотрудница одного из подразделений «Калининградтеплосети», она оператор котельной. Семья надеется восстановить жильё после пожара и вернуться домой.

Желающие помочь семье Шутковых могут перевести деньги на карты Сбербанка или Т-банка, привязанные к номеру Виктора 89062199721 (с пометкой «погорельцам»).