Присяжные признали виновным жителя Гвардейского района по делу об убийстве ветерана в 2011 году

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В Калининградской области коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт по делу об убийстве 88‑летнего ветерана Великой Отечественной войны, совершённом более 13 лет назад. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, ночью 25 января 2011 года 25-летний житель Гвардейского района вместе со знакомым проник в квартиру ветерана. Они избили пенсионера, нанесли удар ножом в шею и задушили, после чего похитили 280 тысяч рублей и государственные награды СССР и России, среди них — орден Отечественной войны II степени и медаль «За отвагу». Затем злоумышленники скрылись.

Преступление долго оставалось нераскрытым. Следователи и оперативники сопоставляли данные, повторно работали со свидетелями, провели проверки показаний, экспертизы и очные ставки. Это позволило установить причастность фигуранта и его сообщника. Известно, что обвиняемый в 2003 году уже был осуждён за убийство и незаконное проникновение в жилище.

Второй фигурант вскоре после нападения уехал из региона и позже умер. Уголовное преследование в отношении него прекращено. После исследования всех материалов дела присяжные признали оставшегося в живых обвиняемого виновным. На основании их вердикта суд назначит ему наказание.