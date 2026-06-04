В Светлом легковушка влетела в фасад здания и перевернулась

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В Светлом легковушка Volkswagen влетела в фасад здания и перевернулась. Об этом сообщает ГАИ региона.

ДТП произошло в четверг, 4 июня, в 1:00, в районе дома №2а по ул. Гагарина. За рулём авто сидел мужчина 1994 года рождения. Водитель «допустил наезд на препятствие в виде зелёных насаждений, с последующим наездом на бордюрный камень, после чего совершил наезд на фасад здания с последующим опрокидыванием». Автомобилист получил травмы.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.