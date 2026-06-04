В Калининградской области подростку, которому сломали нос в школьной раздевалке, предстоит ещё одна операция

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Школьника из Зеленоградского района, который получил серьёзные травмы в драке со сверстником, вновь положили в больницу. Врачи выявили осложнения, из-за которых потребуется как минимум ещё одна операция. Об этом «Клопс» рассказала мать подростка Татьяна. Имена детей изменены.

После первой госпитализации Никиту выписали с гипсом на руке и затруднённым дыханием из-за перелома носа. Врачи сразу предупредили семью, что может понадобиться дополнительное лечение.

«Доктор говорит, что всё плохо»

В конце мая подростку провели компьютерную томографию.

По словам матери, результаты обследования показали воспалительный процесс и скопление гноя. Кроме того, медики выявили серьёзное искривление носовой перегородки.



«Доктор говорит, что с носом всё плохо. В начале июня сына срочно положили в больницу, делали прокол пазух носа, выкачивали гной. Дыхание всё так же затруднено», — рассказала Татьяна.



Сейчас подросток находится в стационаре. Вопрос о сроках новой операции врачи должны решить после дополнительного обследования. Предполагается, что вмешательство будет проходить под общим наркозом.



У семьи есть претензии к тому, как идёт проверка по факту происшествия. По словам матери школьника, передав медицинские документы следователю, она не получала информации о ходе разбирательства. Про направление на судебно-медицинскую экспертизу ничего не сказали, а следователь ушла в отпуск.

Не позвали на встречу в школе

Татьяна утверждает, что в школе опрашивали участников и свидетелей конфликта — об этом писала учительница и рассказал сам сын. Родителей Никиты не пригласили.

«Вечером 25 мая мне написала учитель, что завтра в школе состоится встреча — только свидетели, психолог, директор и учителя, кто был на уроке. Я говорю: «А как без родителя? Может, надо приехать?» Мне ответили: нет, без родителей. Ну ладно. Сын поехал, потом мне звонит и говорит, что мальчик, с которым была драка, приехал с отцом. Я в шоке! Пишу учительнице: «Не допрашивайте моего сына, пока не приедет муж!»

А оказалось, что с ребёнком без нас побеседовали! Когда муж приехал, всё это под камеру уже было записано.

Муж говорит: а вы в курсе, что Никиту держали, когда Артём наносил побои по лицу, по носу? И опять отец Артёма всё отрицал: не было такого. Ну как не было, когда нос так повреждён?» — рассказывает Татьяна.

Как рассказала собеседница «Клопс», за всё это время их не вызывали к следователю и не допрашивали, никто не приезжал в больницу и Никита не давал полноценных показаний о том, как всё произошло.

«Следователю я звонила, писала: никакой реакции, трубку не берёт. Из разговора с учительницей я сделал выводы, что с папой Артёма договорились, чтобы он присутствовал, и, как я поняла, все свидетели с его стороны были подготовлены», — вздыхает мама.

Семья намерена добиваться проверки действий должностных лиц и готовит обращения в надзорные органы.

«Сам сломал руку»

В телефонном разговоре с «Клопс» папа Артёма уверенно сообщил, что «на очной ставке детей в школе Никита признался, что сам сломал себе руку». Семья Артёма обратилась в полицию с заявлением, что именно он пострадал из-за избиения Никиты.