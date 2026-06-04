Нашла карту: в Калининграде ищут женщину, которая устроила себе шопинг за чужой счёт (видео)

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Полиция Калининграда устанавливает личность женщины, которую подозревают в краже денег с чужого банковского счёта. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в четверг, 4 июня.

«28 мая 2026 года в период с 19:45 до 22:03 неизвестная воспользовалась найденной банковской картой и совершила покупки в различных торговых точках г. Калининграда. Сумма причинённого ущерба составила около 3 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Всех, кто располагает информацией о женщине или её местонахождении, просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (902) 421‑94‑02, 8 (4012) 552‑402, 552‑403, 02 или 102.