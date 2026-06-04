Заблокировали две машины и участок: калининградец выплатил кредит после запрета на действия с имуществом

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Житель Калининграда выплатил крупный долг по кредиту после того, как судебные приставы ограничили для него регистрационные действия с машинами и недвижимостью. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.

Мужчина взял потребительский кредит и сначала исправно вносил платежи, однако позже перестал выполнять условия договора. Банк обратился в суд, который обязал заемщика вернуть основную сумму долга и проценты — всего 670 тысяч рублей.

Исполнительный документ направили в отделение судебных приставов Центрального района Калининграда. Требование о добровольном погашении долга мужчина не исполнил, поэтому приставы вынесли запрет на регистрационные действия в отношении двух его автомобилей — Ford и Honda, а также земельного участка площадью 14 соток и здания площадью 80 квадратных метров.

После введения ограничений всю сумму долга перечислили на депозитный счёт службы. Однако ограничения сняли только после того, как должник дополнительно оплатил исполнительский сбор — 47 тысяч рублей.