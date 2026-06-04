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Опёрлась на москитную сетку: подробности ЧП в Черняховске, где 8-летняя девочка выпала из окна

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Девочка, выпавшая из окна в Черняховске, опёрлась на москитную сетку и полетела вниз. Подробности «Клопс» сообщили в полиции. 

Несчастный случай произошёл, когда школьница гостила у бабушки. Та была на кухне в момент происшествия. 

Когда внучка в соседней комнате упала из окна, женщина сразу сообщила о случившемся в 112. Пострадавшую увезли в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося. 

Известно, что состояние девочки оценивается как средней тяжести. У неё компрессионные переломы позвонков — повреждения костей, вызванные сильным сжатием или сдавливанием, сотрясение мозга, ушиб лёгкого.  

Ребёнок упал со второго этажа дома на улице Портовой. Об этом региональное управление МЧС сообщило в среду, 3 июня.

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