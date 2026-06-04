Опёрлась на москитную сетку: подробности ЧП в Черняховске, где 8-летняя девочка выпала из окна

Девочка, выпавшая из окна в Черняховске, опёрлась на москитную сетку и полетела вниз. Подробности «Клопс» сообщили в полиции.
Несчастный случай произошёл, когда школьница гостила у бабушки. Та была на кухне в момент происшествия.
Когда внучка в соседней комнате упала из окна, женщина сразу сообщила о случившемся в 112. Пострадавшую увезли в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Известно, что состояние девочки оценивается как средней тяжести. У неё компрессионные переломы позвонков — повреждения костей, вызванные сильным сжатием или сдавливанием, сотрясение мозга, ушиб лёгкого.
Ребёнок упал со второго этажа дома на улице Портовой. Об этом региональное управление МЧС сообщило в среду, 3 июня.