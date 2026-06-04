Камень, драка и спрей в лицо: безбилетник устроил погром в переполненном калининградском автобусе

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В пригородном автобусе мужчина отказался оплачивать проезд, ударил кондуктора, разбил стекло двери и распылил в людей баллончик. Очевидцы рассказали «Клопс» подробности происшествия.

Скандал произошёл в среду, 3 июня, около 20:30 на маршруте между Прибрежным и Новым Голубево. По словам Марии (имя изменено), в тот вечер она ехала домой, когда на остановке «База отдыха» на Мамоновском шоссе недалеко от поворота на Прибрежный в переполненный автобус сел мужчина. На вид ему было за 50 лет. Как выяснилось позднее, никто из постоянных пассажиров раньше его не видел.

«Кондуктор проверял оплату проезда, однако новый пассажир так и не смог рассчитаться за поездку. Он мялся и что-то объяснял — то ли оплата не проходила, то ли не хватало средств. В общем, он какой-то дёрганый был, нервный», — вспоминает Мария.

По словам очевидицы, после нескольких просьб оплатить проезд или покинуть салон мужчина начал вести себя агрессивно.

«Кондуктор ему сказал: если вы не оплачиваете проезд, то выходите.

Он начал возмущаться, причём агрессивно, ругался матом, а потом кинулся на кондуктора и ударил его по лицу».

Не доехав до следующей остановки, водитель остановил транспорт и открыл двери, а пассажиры помогли вывести дебошира из автобуса. Однако на этом конфликт не закончился. После непродолжительного разговора с водителем и кондуктором мужчина поднял камень и разбил стекло в двери. Когда окружающие попытались его остановить, он достал баллончик и начал распылять содержимое в их сторону.

Водителю и кондуктору на вид около 60 лет, обоим очень сильно досталось.

Шофёр даже опустился на колени, закрывал лицо, настолько сильным было раздражение. Мужчинам, которые пытались его остановить, тоже попало в глаза и на лицо. У людей началась паника, искали молоко и чай, чтобы промыть слизистую», — вспоминает пассажирка, предполагая, что это был перцовый баллончик.

На место вызвали скорую помощь и полицию. По словам собеседницы «Клопс», мимо проезжал патрульный экипаж, сотрудники которого вмешались в ситуацию. Нарушитель пытался сбежать, но его поймали и передали полицейским.

Из-за происшествия автобус был вынужден остановиться, так и не доехав до конечной точки. Часть пассажиров отправилась домой пешком, поскольку следующий рейс пришлось бы ждать около получаса. Собеседница «Клопс» добавила, что среди них были и пожилые люди. Идти до Нового Голубево нужно около получаса, кому-то нужно было ещё дальше.