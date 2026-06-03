Скончалась пассажирка, водитель в больнице: в полиции рассказали подробности смертельного ДТП под Гвардейском

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В аварии на федеральной трассе Калининград — Нестеров, где грузовик столкнулся с Volkswagen, погибла пассажирка и пострадал водитель легковушки. Об этом региональная Госавтоинспекция пишет в своей группе во «ВКонтакте» в среду, 3 июня.

По данным полиции, за рулём MAN с полуприцепом был мужчина 1975 года рождения. Он не выдержал безопасную дистанцию до легковушки, которая ехала впереди в попутном направлении.

После удара пассажирка 1979 года рождения скончалась на месте. Водителя — мужчину 1980 года рождения — госпитализировали с травмами.