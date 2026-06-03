С нижних этажей валит дым: в Калининграде на Батальной загорелась многоэтажка (обновлено)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде на улице Батальной загорелся многоэтажный дом №104. Об этом очевидцы рассказали «Клопс» в среду, 3 июня.

О ЧП стало известно около 18:00. По словам свидетелей, с первых этажей здания валит густой светлый дым. Возле дома собрались прохожие, к месту подъехали спецмашины МЧС и полиция. Из задымлённого помещения вынесли собаку в судорогах — спасатели и очевидцы около часа пытались привести её в чувство.

Как сообщили «Клопс» в пресс-службе регионального управления МЧС, горит квартира. Из дома эвакуировали около 10 человек, среди них один ребёнок.

Обновлено в 18:40

Как уточнили в региональном управлении МЧС, из здания эвакуировали 14 человек, среди них трое детей. Пострадавших нет.